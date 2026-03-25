El EMPATUR avanzó en su agenda estratégica para consolidar a Paraná como destino turístico

El Directorio del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) mantuvo este miércoles una nueva reunión de trabajo en Casa de la Costa, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo, la promoción y la planificación de la actividad turística en la ciudad.

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Durante el encuentro se analizaron indicadores de la última temporada de verano y del reciente fin de semana largo, además de proyectar acciones para los próximos meses, con especial foco en Semana Santa, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para la capital entrerriana.

El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, explicó que el espacio se sostiene por la determinación política del Ejecutivo que conduce Rosario Romero y que “permite tejer esquemas, proyecciones y planificaciones para fortalecer la actividad turística”, y destacó la importancia de analizar el desempeño reciente para proyectar lo que viene. En ese sentido, señaló que el último fin de semana largo registró una ocupación hotelera cercana al 50%, con un perfil marcado por el excursionismo, que dinamiza sectores como la gastronomía, los paseos de compras y el comercio local.

En ese contexto, remarcó que las expectativas están puestas en el próximo fin de semana largo de Semana Santa, uno de los más convocantes del calendario turístico. “Estamos trabajando en una estrategia de promoción en mercados regionales y nacionales, invitando a quienes aún no definieron su destino a que elijan Paraná, que es una excelente opción para disfrutar”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el fortalecimiento del turismo de reuniones. En ese marco, se avanzó en la planificación de acciones en la ciudad de Buenos Aires orientadas a captar eventos, mediante el vínculo con Hosted Buyers y Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), actores clave en la toma de decisiones del sector. La iniciativa se enmarca en el trabajo del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones y fue presentada para su tratamiento en el Directorio del Ente, donde se definió avanzar de manera conjunta en esta estrategia con el objetivo de seguir posicionando a la ciudad en este segmento.

Desde el sector privado, el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, valoró el movimiento generado durante los fines de semana largos y destacó que “la ciudad toma otro matiz”, con mayor actividad en gastronomía, espacios públicos y propuestas recreativas. En relación a Semana Santa, remarcó que se trata de “una de las fechas más importantes del calendario turístico”, y adelantó que el sector se prepara con propuestas específicas, como menús típicos y eventos gastronómicos.

Por su parte, el concejal Pablo Donadío subrayó el potencial de la ciudad: “Paraná tiene todo lo que un turista busca: gastronomía, hotelería y actividades”, y destacó que los fines de semana largos consolidan a la ciudad como destino elegido. Asimismo, señaló que desde el Concejo Deliberante se trabaja en el acompañamiento normativo para fortalecer el desarrollo del sector.

La reunión ratificó el trabajo articulado entre los distintos actores que integran el Ente, con una mirada estratégica orientada a consolidar a Paraná como un destino competitivo, con propuestas durante todo el año y capacidad para atraer tanto visitantes como eventos de relevancia.

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