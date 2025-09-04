Aranguren: confirman la Fiesta del Estudiante 2025 y refuerzan apoyo a emprendedores

Lo aseguró el secretario de Gobierno, quien además, se refirió al crecimiento del Club de Emprendedores.

El secretario de Gobierno del Municipio de Aranguren, bioingeniero, Ramiro Muñoz, confirmó en una entrevista radial que la Fiesta del Estudiante 2025 (FDE) se realizará con todo el esfuerzo de las áreas municipales, a pesar de la situación económica nacional. Además, se refirió al crecimiento del Club de Emprendedores, destacando el acceso a créditos y la formación en el marco del convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Club de Emprendedores: créditos y capacitación

Muñoz resaltó la importancia de acompañar a los pequeños emprendedores locales. “Dos de cada tres personas de la población económicamente activa de nuestro país están por fuera del sistema formal de trabajo. Dentro de ese universo, un gran segmento lo integran los emprendedores, quienes con mucho esfuerzo desarrollan su pequeño comercio o pyme”, explicó.

El Club de Emprendedores, creado en 2024, brinda financiamiento municipal para la compra de herramientas, insumos y bienes de capital. La devolución responsable de las cuotas por parte de los beneficiarios permite sostener una caja común, que asegura la continuidad de nuevos créditos.

“Lo que más nos enorgullece es la conducta de pago de los emprendedores: han cumplido con muchísima disciplina. Eso demuestra su compromiso y permite que otros puedan acceder a este apoyo”, subrayó el funcionario.

Formación junto a UNER

El segundo pilar de este programa es la capacitación. En 2025 se puso en marcha un curso de 12 semanas en coordinación entre los municipios de Aranguren y Hernández, dictado por docentes de UNER y certificado oficialmente.

El ciclo aborda temas como ventas, stock, promoción, publicidad y organización fiscal. Los primeros encuentros se dictan en Hernández y la etapa final tendrá lugar en Aranguren.

“El Municipio tiene que diseñar políticas que acompañen el desarrollo emprendedor. Por eso celebramos este convenio con UNER: porque da herramientas reales para que nuestros vecinos puedan crecer”, afirmó Muñoz.

Fiesta del Estudiante 2025: confirmada y en marcha

Ante rumores sobre una posible suspensión del evento, el Secretario de Gobierno fue claro: “Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad: la Fiesta del Estudiante 2025 se va a realizar. Será con un presupuesto más acotado, pero con la misma pasión y esfuerzo de siempre”.

El funcionario explicó que todas las áreas municipales —Cultura, Deportes, NIDO/PD, Desarrollo Social— están trabajando en conjunto para ofrecer una celebración “linda y acorde para nuestros gurises”.

Los estudiantes ya comenzaron con las actividades tradicionales, como la recolección de material reciclado, lo que confirma el compromiso juvenil con esta fiesta tan esperada.

Mirada al futuro

Para cerrar, Muñoz reafirmó el compromiso del municipio: “Queremos seguir apoyando a quienes emprenden y también sostener las tradiciones que hacen a la identidad de Aranguren. En tiempos difíciles, nuestra responsabilidad es estar cerca de la gente, darles oportunidades y motivos de encuentro”.

