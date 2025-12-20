Lucas Eichmann: «Que seamos Comuna es histórico y cambiará muchas cosas»

El presidente de la Junta de Gobierno de Isletas destacó el pase a Comuna desde enero de 2026. En declaraciones a La Hora del 6 enumeró logros del 2025 y proyectos para el nuevo año entre los que se destacan la infraestructura vial, trabajo con instituciones y fortalecimiento de la cultura.

La localidad de Isletas, en el departamento Diamante, será desde el 1° de enero una de las flamantes comunas de Entre Ríos lo que implica mayores recursos, pero también un nuevo ordenamiento, más autonomía y responsabilidad para sus autoridades.

En declaraciones a La Hora del 6 por Canal 6 ERTV, el actual presidente de la Junta de Gobierno, Lucas Eichmann, aseguró: «Estamos contentos por haber alcanzado este logro y a la vez es un desafío importante para nosotros ya que va a reconfigurar el panorama local. Valoramos y agradecemos la decisión del gobernador«, remarcó.

Qué significa pasar a ser Comuna

Recordemos que Isletas y otras localidades hace años venían gestionando el pase a Comuna por ello la noticia fue celebrada por autoridades y vecinos. Justamente en relación a los principales cambios que ello implica, Eichmann detalló: «se modifica todo lo relacionado al sistema de Gobierno, ya que empezará a regir un Departamento Ejecutivo y el Concejo Comunal que oficia como órgano deliverativo», es decir, será más parecido a un municipio.

En ese marco, Lucas Eichmann aseguró que desde 2026 tendrán «mayor autonomía, y más recursos de la coparticipación lo que nos va a posibilitar volcar en obras y programas de Gobierno para concretar más proyectos. La participacion de los vecinos va a incrementarse y nosotros podremos llegar con mayores respuestas», resumió.

No obstante aclaró que no todos los cambios se darán de manera inmediata. «Es un proceso donde tendremos mucho para aprender pero ya venimos trabajando estas semanas, habrá una capacitación de Provincia y nos contactamos con pares que ya vienen desarrollando esta tarea. Hay trabajo y decisiones por tomar pero haremos todo con responsabidad».

Logros del 2025 y proyectos para 2026

El dirigente isletense aseguró que tuvieron un año «intenso» en el cual «concretamos muchos proyectos», dijo y destacó como principal que «junto a Vialidad Provincial y la Zonal Diamante pudimos reparar el camino principal de ripio y caminos alternativos. También trabajamos junto al consorcio caminero de Isletas Norte y contamos con el apoyo de vecinos».

Además dio cuenta del acompañamiento al área de salud con el pago a especialistas, la labor con escuelas quienes también reciben aportes, la Agencia de Extensión Rural del INTA Diamante y demás entidades.

Sobre los proyectos para el nuevo año, Eichmann sostuvo: «ser Comuna fue uno de nuestros proyectos mas importantes y a partir de ahora se abrirán nuevos caminos y decisiones. Sin duda vamos a fortalecer la infraestructura vial para el sector productivo, el trabajo articulado con instituciones locales y reforzaremos más la cultura, la identidad y la historia de nuestra localidad. La idea es escuchar mucho a los vecinos para poder tomar las mejores decisiones», resumió.

Nuevas comunas

Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y mediante el Decreto Nº 2.967/2025, publicado en el Boletín Oficial el 19 de noviembre, la Junta de Gobierno de Isletas fue declarada Comuna de 2° categoría, en el marco de la Ley Provincial Nº 10.644 que regula el Régimen Comunal de Entre Ríos.

La medida alcanzará vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y también incluye a la Junta de Gobierno de Costa Grande, ambas pertenecientes al departamento Diamante. (Informe Litoral)

