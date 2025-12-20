Entre Ríos Medita: con apoyo del Gobierno invitan para este domingo al CPC de Paraná

A través de Entre Ríos Medita, el Gobierno provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Iapser acompañaran un evento que se realizará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná este domingo 21 de 15.30 a 21.30. Será la primera vez que se realiza y tendrá entrada libre y gratuita con inscripción previa.
En La Hora del 6 por Canal 6 ERTV, Rocío Rezet, directora de Industrias Culturales; Ricardo Levi del Arte de Vivir y Vera Willemberg, productora general de Entre Ríos Medita detallaron que a modo organizativo se recomienda realizar previamente la inscripción online.
Por otro lado, adelantaron que en la sala de conferencias habrá paneles que estarán centrados en autismo, neurodiversidades, discapacidad, depresión, adicciones y educación. También habrá actividades en los domos de experiencias inmersivas y un espacio de galería y arte en movimiento.
El encuentro contará con la participación de destacados referentes de los ámbitos de la salud, la educación y el arte a nivel local, regional, nacional e internacional comprometidos con el desarrollo humano y la cultura de la paz.
Asimismo, estarán presentes las principales Escuelas de Meditación y Yoga de la Argentina, junto con instituciones claves de la sociedad civil, vinculadas a la integración comunitaria y la construcción de comunidad.
