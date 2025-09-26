Lanzaron el Ciclo de Capacitación para la implementación de la Boleta Única Papel

La vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, encabezaron esta mañana en Vieja Usina el acto de lanzamiento de una instancia de formación en el uso del nuevo formato de emisión de voto que se usará a partir de las elecciones del próximo octubre.

El ciclo propone que agentes especializados recorran la provincia con módulos de información sobre la Boleta Única Papel, en qué consiste este nuevo modo de ejercer el derecho a voto, cómo será de ahora más el ‘cuarto oscuro’, entre otras cuestiones. Estará dirigido a electores según grupos de afinidad, como estudiantes, personas mayores y ciudadanos en general. También prevé una modalidad de capacitación con sentido inclusivo para personas con discapacidad. Fue parte de la presentación la Directora General de Asuntos Políticos, Fanny Maidana.

“Nos espera una provincia con ansias de aprender”

Gustavo Hein, consideró que “estamos ante un cambio radical en la manera de votar” mientras que resaltó la importancia de este ciclo de capacitación sobre la Boleta Única Papel. “Es muy importante la docencia, involucrarse”, sostuvo mientras agradeció a las autoridades de áreas involucradas en la capacitación por ofrecer “esa capilaridad que se necesita” para llegar a todos los entrerrianos.

El presidente de la cámara baja consideró: “Creo que el ciudadano nos necesita cerca, necesita que hablemos claro, que estudiemos, que propongamos un Estado ágil. Esa es la función que tenemos todos los que tenemos responsabilidad en diferentes áreas».

Por ello, el titular de Diputados destacó la coordinación de los tres cuerpos institucionales -Gobierno y ambas cámaras legislativas- para impulsar el lanzamiento de este ciclo de formación. “Desde esta Cámara hemos tomado la decisión de ser un cuerpo más cercano a los ministerios, cercano a la vicegobernación”, consideró.

En un auditorio colmado de representantes de medios y comunicadores, Hein destacó que “estamos ante un cambio radical en la manera de votar en la provincia de Entre Ríos. Doy gracias a cada uno de ustedes por su rol, agradezco por su función al periodismo, para que esto pueda ser transmitido, difundido. Y, por supuesto, que nos espera una provincia con ansias de aprender esto nuevo que se viene”, finalizó.

Un paso adelante en la vida democrática entrerriana

Al momento de su alocución, Alicia Aluani resaltó que “la Boleta Única Papel es una forma segura, sencilla y transparente de ejercer el voto, es una herramienta que fortalecerá la confianza en el sistema democrático”.

“Este es un momento importante, trascendental en la vida democrática de nuestra provincia”, subrayó la vicegobernadora, y destacó el rol fundamental que medios y comunicadores asumirán en esta etapa. “Van no solo a explicar, sino a acercar a los ciudadanos esto que es un cambio profundo en la manera de votar, en forma más segura, sencilla y transparente”.

Aluani, quien además ejerce la presidencia de la Cámara de Senadores, entendió que “la democracia no es solamente el rol de las instituciones, sino también radica en el conocimiento pleno de los ciudadanos. Así que esta Boleta Única Papel será algo nuevo, pero que lo vamos a sostener entre todos; porque no solamente va a garantizar eficacia y transparencia en el momento del voto, sino que también hará que nuestra provincia dé un paso adelante hacia adelante en la vida democrática”, fundamentó.

Y enfatizó: “Es una herramienta que fortalecerá la confianza en el sistema electoral; no solamente evitará confusiones, sino que hará el sistema electoral mucho más simple y ágil. A partir de ahora, votaremos con seguridad, transparencia y veracidad”, concluyó.

Hacer pedagogía sobre una forma de votar fácil e intuitiva, pero nueva

“Venimos a presentar oficialmente todo lo que va a ser el ciclo de capacitaciones sobre Boleta Única Papel”, remarcó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, mientras enmarcó el evento en el proceso de reforma política que dominó la escena legislativa durante el 2024.

“Esta reforma histórica tuvo dos o tres pilares fundamentales. En primer lugar, la codificación del sistema electoral y leyes electorales de la provincia, que estaban dispersas, diseminadas. Le dimos un sentido jurídico de cuerpo y logramos codificarla en un código electoral que por primera vez ordena todo lo referente a los partidos políticos y la vida política y electoral en la ciudadanía”, fundamentó Troncoso.

“Y obviamente -agregó-, el aspecto más llamativo e inteligible de ese proyecto de reforma es la Boleta Única Papel, que para nosotros lo que hace básicamente es transparentar el voto, eficientizarlo, darle rapidez, darle transparencia y ordenar también el sistema de votación”.

Asimismo, el ministro consideró que “los cuartos oscuros abarrotados de boletas, el conteo que tardaba horas, la necesidad de fiscales, de impresión de boletas para los partidos políticos, el gasto, todo eso tiene que ver con el pasado y con la vieja política”.

El titular de la cartera de Gobierno y Trabajo se encargó de especificar que el ciclo de capacitación itinerante que hoy inicia «tiene como idea llegar con la capacitación de manera homogénea a jóvenes, estudiantes, personas mayores, también a aquellas con discapacidad, por lo que están involucradas áreas como Iprodi, CGE y el Ministerio de Desarrollo Humano.

“Lo importante es que estamos cerca de la ciudadanía. Queremos hacer pedagogía sobre esta nueva forma de votar, que es más sencilla, que es más fácil, que es más intuitiva, pero que es nueva”, concluyó.