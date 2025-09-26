Trágico accidente en Ruta 11, cerca de Las Cuevas

En el siniestro vial entre un camión y una moto, perdió la vida el conductor del vehículo de dos ruedas. El accidente sucedió este jueves a la noche en el kilómetro 69, a la altura de la mencionada localidad del departamento Diamante.

Un motociclista de 65 años, oriundo de Baradero, provincia de Buenos Aires, perdió la vida en un accidente en la Ruta 11. El siniestro vial en el que se vio involucrado la moto y un camión, se produjo este jueves a la noche a la altura del kilómetro 69 de la mencionada ruta.

«Los vehículos intervinientes son un camión Scania conducido por un hombre de 33 años con domicilio en la ciudad de Crespo, que transitaba en sentido Diamante – Victoria, mientras que en sentido contrario lo hacía una motocicleta marca Honda XR de 125 cc. al mando de un hombre de 65 años con domicilio en Baradero, provincia de Buenos Aires, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar«, indicó el parte policial enviado a Informe Litoral.

El tránsito vehicular estuvo asistido por agentes policiales hasta la finalización de las tareas periciales, siendo luego restablecida la normal circulación.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología para determinar fehacientemente las formas, circunstancias y secuencia del luctuoso siniestro.

Desde la Jefatura Departamental Diamante recordaron la importancia de mantener la responsabilidad y prudencia al conducir, respetando las normas de tránsito, siendo la mejor manera de prevenir y evitar la siniestralidad vial.

