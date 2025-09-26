Cayó un extraño objeto en un campo y por ahora no se sabe qué es

Se trata de un cuerpo metálico de origen desconocido. Todo indicaría que cayó del cielo. Llamaron a la Policía y se investiga la procedencia del objeto "peludo".

Un extraño objeto «peludo» cayó en un campo de la localidad de Puerto Tirol, en la provincia de Chaco, y generó sorpresa e incertidumbre entre los vecinos.

El hallazgo ocurrió en un predio conocido como el ex Campo Rossi, propiedad de un hombre de 47 años que permitió el ingreso de la policía para verificar la situación.

Según se informó, se trataba de un cuerpo cilíndrico y metálico que apareció en medio del terreno. Ante el aviso de los pobladores rurales, intervino personal de la División Bomberos Metropolitana, con el objetivo de descartar que se tratara de un artefacto explosivo.

La zona fue rápidamente resguardada por las autoridades, mientras equipos técnicos trabajan para determinar el origen del objeto, cuya procedencia aún es desconocida.

El misterio continúa y mantiene en vilo a los habitantes de la región, que esperan explicaciones oficiales sobre el sorprendente hallazgo, publicó El doce TV.

