Un bólido iluminó el cielo de la región central del país

El fenómeno astronómico fue visible durante la madrugada de este miércoles en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Especialistas explican que se trata de materia interplanetaria en desintegración.

Un inusual y espectacular fenómeno astronómico interrumpió la oscuridad de la madrugada de este miércoles. Alrededor de las 5:50, un bólido cruzó el cielo, dejando una estela visible y generando sorpresa entre los habitantes de amplias zonas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El director del Centro de Observadores del Espacio (Code) Santa Fe, Jorge Coghlan, explicó que el objeto observado fue un bólido en pleno proceso de desintegración al ingresar a la atmósfera terrestre. Coghlan detalló que se trata de «materia interplanetaria, restos de la formación de la Tierra y la Luna que orbitan acompañando a estos cuerpos».

El fenómeno tuvo una gran visibilidad debido a la velocidad y la trayectoria de ingreso del objeto. El especialista indicó que el bólido pudo ser observado en un amplio radio de entre 300 y 400 kilómetros, abarcando ciudades desde Córdoba hasta Rosario y Paraná.

Coghlan explicó que la duración del avistamiento se debe a que el bólido «entró bastante paralelo al suelo». Añadió que la percepción de que el objeto estaba «bajando» es una ilusión óptica causada por la curvatura de la Tierra, lo que permitió que fuera visible durante varios segundos en distintos puntos de la región.