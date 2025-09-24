El Gobierno Derogó 71 Normas de Comercio e Industria

Eliminaron resoluciones que complementaban leyes derogadas como Abastecimiento y Góndolas, además de regulaciones de entes extintos y programas en desuso.

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno Nacional avanzó en su política de desregulación al derogar un total de 71 resoluciones y disposiciones que incidían en diversos aspectos del comercio y la industria. La medida se formalizó a través de la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que elimina 40 resoluciones principales y sus 31 modificatorias.

La decisión, que lleva la firma del secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne, busca simplificar el comercio interno, eliminar trabas burocráticas y transparentar las relaciones comerciales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la medida, destacando que se buscaba eliminar normativas que «habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria». Entre las regulaciones eliminadas se encuentran el código de las «Buenas Prácticas Comerciales» y la «constancia de procedencia de la papa».

Las 71 normas derogadas se distribuyen en tres grandes grupos:

27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento: Esta ley ya había sido eliminada a comienzos de la gestión, pero sus regulaciones subsidiarias seguían vigentes. Estas normas exigían información «sin ningún fin razonable», establecían mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución de Gas Oil y fijaban precios máximos durante la pandemia. 24 normas vinculadas al COPREC: Se eliminan regulaciones que supervisaban el funcionamiento del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido disuelto previamente. 20 normas referidas a programas en desuso: Este grupo incluye la eliminación de regulaciones asociadas a programas desarticulados, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que el objetivo es eliminar normativas que «obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores» y «regulan programas que ya habían sido dados de baja», ratificando la eliminación de la intervención estatal directa en los mecanismos de mercado.