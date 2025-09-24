Nuevo plan de pago de ARCA: beneficio para empresas en concurso o quiebra con continuidad

La Agencia de Recaudación lanzó un esquema permanente de hasta 18 cuotas, con una tasa de 2,75% mensual, destinado a regularizar deudas posteriores al inicio del proceso concursal o falencial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo plan de facilidades de pago permanente enfocado en contribuir a la continuidad de empresas con dificultades financieras. El beneficio está dirigido a contribuyentes en concurso preventivo de acreedores o en estado falencial (previo al reconocimiento judicial de la quiebra) que, no obstante, mantengan su actividad productiva.

El nuevo esquema, instrumentado mediante la Resolución General 5759/2025 y vigente a partir del 26 de septiembre, permite regularizar deudas impositivas y de la seguridad social que se hayan devengado con posterioridad a la fecha de presentación en concurso o de declaración de quiebra con continuidad, y que hayan vencido hasta dos años después de dicha fecha.

Detalles del Plan y Tasa de Interés

El plan ofrece un máximo de 18 cuotas y brinda facilidades en el pago inicial, dependiendo del tipo de contribuyente:

Se podrá acceder al plan sin realizar pago a cuenta en algunos casos.

en algunos casos. En otros, se exigirá el ingreso del 1% o 3% del total adeudado como pago a cuenta.

La tasa de interés financiero aplicada será la equivalente a la tasa de interés resarcitorio, actualmente ubicada en un 2,75% mensual, según lo estipulado en la Resolución 823/2025 del Ministerio de Economía.

Actualización de Montos Mínimos

De forma paralela a la implementación de este nuevo plan, la Resolución General 5759/2025 también actualizó los montos mínimos para la totalidad del régimen de facilidades de pago de la Resolución General 5321/2023.

El monto mínimo de pago a cuenta y de las cuotas en ese régimen general fue incrementado de $2.000 a $50.000, lo que implica una fuerte actualización en el piso de las obligaciones para el resto de los contribuyentes.