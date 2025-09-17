ARCA extiende el plazo para el pago del «impuesto al cheque»

La medida beneficia a los movimientos realizados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025.

Facebook Twitter WhatsApp

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva fecha de vencimiento para el pago del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, más conocido como «impuesto al cheque». A través de la Resolución General 5758/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo extendió el plazo de pago por «razones de administración tributaria».

Con esta nueva disposición, los agentes de liquidación y/o percepción tendrán hasta el 24 de septiembre para cumplir con sus obligaciones. La prórroga abarca específicamente los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025. Esta medida sustituye temporalmente lo establecido en la Resolución General 4.172, que rige las fechas habituales de vencimiento.

Cabe recordar que el impuesto al cheque, que grava los movimientos bancarios y otras operaciones financieras, fue creado en 2001 de manera transitoria pero se consolidó con el paso de los años. Las entidades financieras son las encargadas de retenerlo y liquidarlo ante la ARCA.