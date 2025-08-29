Inauguraron el Congreso Internacional del Maíz en Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia del sector agroindustrial para el desarrollo de la provincia y del país, haciendo un llamado a la inversión y a políticas a largo plazo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la apertura del Congreso Internacional del Maíz en Rosario, un evento clave que reúne a referentes del sector, científicos y empresarios. Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, Pullaro enfatizó que el campo es parte del «ADN» de la provincia, señalando su rol fundamental para el crecimiento nacional.

En su discurso, Pullaro resaltó que el desarrollo productivo del interior es crucial para el futuro del país. «Cada vez que el país miró al campo le fue bien», afirmó, y pidió políticas que permitan al sector «producir, trabajar y mostrar un camino diferente para poder salir adelante». El gobernador también se refirió a la situación económica de Santa Fe, destacando la estabilización fiscal y la inversión en obra pública. Hizo un llamado a construir un acuerdo político que garantice la previsibilidad, clave para el futuro de la economía.

La vicegobernadora Scaglia subrayó la importancia del maíz como un producto que genera valor agregado a través de la investigación y la biotecnología. También hizo hincapié en la necesidad de reglas de juego claras para los productores. Por su parte, el ministro Puccini destacó la posición de Santa Fe como un centro de negocios internacionales y la segunda provincia exportadora del país, con «veinticinco de cada cien dólares y una de cada tres toneladas que exporta la Argentina» saliendo por el territorio santafesino. El congreso, con su enfoque global, busca fomentar la innovación y el conocimiento en un cultivo esencial para la bioeconomía.