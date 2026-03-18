Coopar Radio: destacaron el potencial de la colza en Entre Ríos y su rol en la diversificación productiva

En el marco de las acciones de capacitación y difusión técnica que impulsa Coopar – Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada- el ingeniero agrónomo, Leonardo Coll, del INTA Paraná, brindó detalles sobre el presente y las perspectivas del cultivo de colza en la provincia de Entre Ríos.

Facebook Twitter WhatsApp

Durante una entrevista en Coopar Radio – FM 96.5 Radio Popular Aranguren, el especialista anticipó los principales ejes de la charla técnica “Entendiendo la colza: del lote al bolsillo”, que se llevará adelante el jueves 19 de marzo a las 19:30 en la Sociedad Rural de Nogoyá.

La actividad, organizada por Coopar, estará dirigida a productores, técnicos y estudiantes interesados en incorporar o profundizar conocimientos sobre este cultivo invernal que viene ganando protagonismo en la región.

Coll explicó que la colza —también conocida como canola— ha despertado un creciente interés en los últimos años entre los productores entrerrianos, tanto en quienes comienzan a evaluarla como en aquellos que ya cuentan con experiencia en su manejo.

En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre el INTA y Coopar, particularmente en la multiplicación de semillas de variedades desarrolladas por el organismo. “La cooperativa de Aranguren es un socio importante del INTA a través de un convenio de vinculación, donde se realiza la multiplicación de semillas de colza generadas por nuestro programa de mejoramiento”, señaló.

Un cultivo en crecimiento

Según indicó el técnico, Entre Ríos concentra entre el 40 y el 50 % de la producción nacional de colza, lo que demuestra su excelente adaptación a las condiciones agroecológicas de la provincia.

“Los productores que vienen trabajando con este cultivo han obtenido buenos resultados y una rentabilidad interesante, lo que impulsa a otros a comenzar a considerarlo”, afirmó.

Asimismo, explicó que este crecimiento también está vinculado a la demanda global de aceites vegetales y biocombustibles. “La colza permite producir aceite tanto para consumo humano como para la industria del biodiesel, lo que genera nuevas oportunidades dentro del esquema productivo”, agregó.

Beneficios dentro del sistema agrícola

Durante la entrevista, Coll remarcó el aporte de la colza dentro de los sistemas de rotación, especialmente en esquemas de doble cultivo.

“Una soja de segunda sembrada después de colza puede rendir en promedio unos 400 kilos más que sobre trigo, principalmente por la anticipación en la fecha de cosecha”, explicó.

Además, destacó los beneficios en la estructura del suelo, ya que el cultivo genera canales naturales que favorecen la infiltración de agua y mejoran la fertilidad física, impactando positivamente en los cultivos posteriores.

Incluso, mencionó que en algunos casos el trigo implantado al año siguiente puede alcanzar incrementos de hasta 500 kilos por hectárea cuando forma parte de una secuencia que incluye colza.

Diversificación y estabilidad productiva

Otro de los aspectos resaltados fue el rol de la colza en la diversificación de los sistemas agrícolas.

“Diversificar permite reducir riesgos climáticos y de mercado. Si un cultivo no tiene un buen año, otro puede compensar y sostener la rentabilidad del sistema”, explicó.

Asimismo, subrayó que la rotación contribuye al manejo de malezas y enfermedades, favoreciendo sistemas productivos más sustentables.

Invitación a la jornada

Finalmente, el especialista invitó a participar de la charla técnica organizada por COOPAR, donde se compartirán experiencias, resultados de investigación y recomendaciones de manejo.

“Hace casi veinte años que venimos trabajando en este cultivo. Todo ese conocimiento es el que vamos a poner a disposición de los asistentes”, expresó.

La charla “Entendiendo la colza: del lote al bolsillo” se realizará el jueves 19 de marzo a las 19:30 horas en la Sociedad Rural de Nogoyá.

Del archivo: Allanamientos por presunta corrupción en una Comuna del departamento Nogoyá