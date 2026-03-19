Secuestraron cinco toneladas de RAP asfáltico hurtadas a Zonal Nogoyá de la DPV

El camionero descargó el material en una casa de Gobernador Febre. Una vez secuestrado, la Policía de Nogoyá lo restituyó a las autoridades de Vialidad.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 19:50, cuando personal de la Comisaría Zona Sur de Nogoyá intervino tras una denuncia del Jefe Zonal N°7 de Vialidad, César Traverso. El funcionario constató que un camión, manejado por un hombre de 36 años, descargó fresado asfáltico (RAP) en un domicilio particular de la localidad de Gobernador Febre sin la debida autorización del organismo estatal.

Según se expresó a Informe Litoral, tras dar aviso al Fiscal en turno y realizar las primeras diligencias, la Justicia ordenó el secuestro formal de cinco toneladas de material. El cargamento fue restituido a las autoridades de Vialidad bajo actas de estilo, mientras que el chofer del camión quedó supeditado a la causa judicial que se inició por el presunto delito de hurto en perjuicio del Estado.

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