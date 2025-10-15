Tasa de plazos fijos en alza: la competencia bancaria y digital dispara rendimientos al 53%

Facebook Twitter WhatsApp

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos atraviesa una nueva fase de incrementos generalizados en las tasas de interés, impulsado por una intensa competencia entre los bancos tradicionales, las entidades regionales y el creciente segmento de las compañías financieras y billeteras digitales. La respuesta del sistema fue inmediata, con múltiples entidades ajustando su oferta en las últimas 24 horas.

La dinámica actual muestra que la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta del mercado se ubica en 53%, ofrecida por Banco VOII S.A., lo que representa un rendimiento de $1.043.561,64 por cada $1 millón invertido a 30 días.

Liderazgo en el segmento digital y regional

La competencia por la captación de depósitos se ha concentrado fuertemente en los canales digitales y la banca regional, donde las tasas superan consistentemente las de los bancos de primer nivel:

Líderes de Tasa: Además de Banco VOII (53%), se destacan Banco CMF S.A. con una TNA del 52,5% y Banco Bica S.A. con 52% .

Aparición de la Banca Pública Digital: Cuenta DNI (Banco Provincia) escaló a una TNA del 48% el 13 de octubre, posicionándose en la franja más alta de los instrumentos de uso masivo. Un análisis del Banco Provincia reveló que el 70% de los usuarios de este canal constituyó un plazo fijo por primera vez, demostrando la alta accesibilidad de la plataforma.

Otras Tasas Altas: Banco Meridian S.A. (49%), Banco Mariva S.A. (48%), Crédito Regional y Reba (ambas en 48%).

Movimiento de bancos tradicionales

Las principales entidades bancarias privadas y públicas también han reaccionado a la competencia, aunque con tasas más conservadoras:

Subas Relevantes: Banco Macro S.A. elevó su TNA al 44%, y Banco de la Nación Argentina la subió del 39% al 41%.

Tasas Intermedias: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. mantuvo su tasa en 43%. Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubicaron en 39%.

Tasas Bajas: Banco Santander Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires conservaron las tasas más bajas, ambas en 35%.

La tendencia general profundiza la brecha de rendimientos, con los bancos y las sociedades financieras de menor tamaño y fuerte presencia digital orientando su estrategia a ofrecer las tasas más atractivas para no perder volumen de fondos captados.

Rendimientos por $1 millón a 30 días

Entidad TNA Vigente Monto Final / $1M a 30 días Banco VOII S.A. 53% $1.043.561,64 Banco CMF S.A. 52,5% $1.043.151,72 Banco Macro S.A. 44% $1.036.164,38 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 43% $1.035.342,47 Banco de la Nación Argentina 41% $1.033.698,63 Banco Santander Argentina S.A. 35% $1.028.767,12