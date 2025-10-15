Valle María: inicia mañana el Campeonato Argentino de Remo Máster

El Complejo Balneario Camping Recibirá a remeros de todo el país del 16 al 19 de octubre.

La localidad de Valle María se prepara para recibir un importante evento deportivo a nivel nacional. A partir de mañana, jueves 16 y hasta el domingo 19 de octubre, el Complejo Balneario Camping será el escenario del Campeonato Argentino de Remo Máster, que congregará a remeros provenientes de diversas provincias.

Se informó a los vecinos y visitantes que, si bien el desarrollo del campeonato generará un mayor movimiento y dinámica en el predio del balneario durante esos días, el acceso al público no estará restringido. De esta manera, tanto los competidores como los visitantes podrán disfrutar de las instalaciones del complejo.(Con información de Valle María Noticias)