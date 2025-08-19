Sigue el análisis al proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial en el Senado

En la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, este martes 19 a las 09:30 habrá una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el tema del Expediente N° 27.368, proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte. Como invitado concurrirá el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell.
Para las 10:30 se pautó un encuentro de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para abordar acuerdos pendientes en Comisión. En tanto para las 11:30 se programó una reunión de Comisión de Legislación General, con proyectos pendientes en Comisión.
Por último a las 12.30 tendrá lugar una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, con el Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial.
COMENTÁ LA NOTA