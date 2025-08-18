Arrancó la siembra de granos gruesos en Entre Ríos

Facebook Twitter WhatsApp

La campaña de granos gruesos 2025/2026 ha dado inicio en Entre Ríos con la siembra de los primeros lotes de maíz y girasol, según un informe del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER). Aunque se trata de fechas tempranas, la experiencia del año pasado muestra que los lotes sembrados en este período obtuvieron los mejores rendimientos, al evitar el déficit hídrico de enero.

Del archivo: El INTA evalúa un sistema de aire forzado para reducir pérdidas en la cosecha de soja

Los pronósticos climáticos a corto plazo indican que las temperaturas mínimas descenderán, lo que podría demorar la germinación de lo sembrado. Sin embargo, se esperan precipitaciones para mediados de la segunda quincena de agosto, lo que generaría condiciones óptimas para la siembra a principios de septiembre.

En cuanto a la planificación de los cultivos, la intención de siembra de maíz de primera se estima en unas 430.000 hectáreas. Esto representa un aumento interanual del 50% y posicionaría el área sembrada en un nivel similar al del ciclo 2023/24, antes de la aparición de la chicharrita. Para el girasol, la superficie planificada se mantendría estable en aproximadamente 24.350 hectáreas, un área similar a la de la campaña anterior.