Agresión en el centro de Diamante: dos detenidos tras un altercado

La policía intervino en un desorden en la Plaza 9 de Julio, que terminó con dos personas heridas y la detención de un joven y una mujer.

En la madrugada del domingo, personal del Comando Radioeléctrico que realizaba un operativo de prevención en la zona de la Plaza 9 de Julio fue alertado sobre un desorden protagonizado por varios jóvenes. Los agentes intervinieron rápidamente para controlar la situación y restablecer la calma.

Al verificar lo ocurrido, la policía constató que dos hombres de 21 y 28 años habían sufrido lesiones leves a causa de golpes y heridas. De inmediato, se procedió a la aprehensión de los presuntos agresores: un joven de 23 años y una mujer de 19, ambos residentes de Diamante.

El Ministerio Público Fiscal ordenó que los detenidos permanezcan en la Alcaldía Policial mientras avanza la causa judicial, que busca esclarecer los detalles de la agresión.(Informe Litoral)