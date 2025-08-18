Tragedia en la planta de tratamiento de residuos de Diamante: un hombre falleció tras un incendio

Según testimonios de testigos, el hombre, que habría ingresado en estado de alteración psíquica, habría provocado el fuego que le costó la vida.

Un fatal incendio se desató en la noche del domingo en la planta de tratamiento de residuos de Diamante, ubicada en el final de la calle 25 de Mayo, resultando en la muerte de un hombre mayor de edad. El siniestro, que afectó una instalación sanitaria del lugar, fue sofocado por los Bomberos Voluntarios locales.

El personal policial acudió al lugar tras recibir una alerta, encontrándose con el equipo de bomberos ya trabajando para extinguir las llamas. Las pericias iniciales indican que la víctima sería un vecino de la zona. Testimonios recabados por las autoridades señalan que el hombre, aparentemente con un cuadro de alteración psíquica, habría iniciado el fuego de manera voluntaria, lo que derivó en el trágico desenlace.

El Ministerio Público Fiscal ha ordenado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas y circunstancias del hecho. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica y de Bomberos Zapadores, quienes realizarán los peritajes correspondientes para determinar cómo se originó el incendio.(Informe Litoral)