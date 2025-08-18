ANMAT prohibió un medicamento falsificado de Ozempic que circulaba en redes sociales

El producto adulterado se ofrecía como una versión oral inexistente del popular fármaco para la diabetes. La medida busca evitar riesgos sanitarios y proteger a los consumidores.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y uso en todo el país de un producto falsificado que se presentaba como comprimidos de Ozempic, un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. La decisión fue formalizada a través de la Disposición 5842/2025 y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La investigación se inició tras una denuncia de la empresa titular del registro del verdadero Ozempic. La firma detectó en redes sociales la promoción de una supuesta versión oral de su producto, que solo existe en formato de solución inyectable. Al analizar una muestra, se confirmó que el producto era ilegítimo, ya que «no existe en el mundo ninguna presentación oral del medicamento», según la compañía.

El fármaco adulterado se atribuía a dos empresas, Pharma Argentina S.A. y MD Pharma, las cuales, según las verificaciones de ANMAT, no cuentan con la habilitación necesaria para operar en el país. Este hecho reforzó la conclusión de que el medicamento es una falsificación total.

Para proteger a la población, ANMAT emitió una alerta sanitaria y difundió imágenes comparativas entre el producto original y el falsificado. Además de la prohibición, se ha dado curso a una denuncia judicial para que se investigue a los responsables de la fabricación y venta de este fármaco fraudulento. La medida de ANMAT subraya la importancia de adquirir medicamentos únicamente a través de canales autorizados y con la correspondiente receta médica.