Entre Ríos: todos los candidatos para las elecciones legislativas de octubre

Facebook Twitter WhatsApp

1 Benegas Lynch, Joaquín

2 Almeida, Romina

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Laumann, Andrés

2 Fregonese, Alicia

3 Schneider, Darío

4 Lagraña, Eliana

5 Gadea, Wenceslao Martín

La lista del peronismo de Adán Bahl y Guillermo Michel (PJ – Fuerza Entre Ríos)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Bahl, Adán Humberto

2 Meza Torres, Adriana Elizabet

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Michel, Guillermo

2 Marclay, Laura Marianela

3 Sabella, Andrés Ernesto

4 Leiva, María Fabiana

5 Minguillón, Jacob Rodrigo

La lista de Carolina Gaillard y el Frente Grande (Ahora la Patria)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Gaillard, Carolina

2 Schnitman, Javier

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Rubattino, Paola

2 Olano, Federico

3 Kloster, Eve

4 Monná, Ignacio

5 Fernández, Ludmila

La lista de Héctor Maya y el socialismo (Partido Socialista)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Maya, Héctor

2 Sanzberro, Fernanda

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Guzmán, Gustavo

2 Gan, Sofía

3 Haddad, Santiago

La lista de Emilio Martínez Garbino (Unión Popular)

CANDIDATOS A SENADORES TITULARES

1 Martínez Garbino, Emilio

2 Sola, María Isabel

CANDIDATOS A DIPUTADOS TITULARES

1 Farach, Silvio

2 Cabrera, Gladys

3 Schaumann, Sebastián

4 Heinrich, Patricia

5 Barzola, Oscar

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) – Nadia Burgos

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Cáceres Sforza, Sofía

2 Amarillo, Pablo

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

TITULARES

1 Burgos, Nadia

2 Scattone, Facundo

3 Almada, Ivana

4 Romero, Víctor

5 Gonzalez, Keili

La lista de Manuela Castañeira (MAS)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Ross, Juan Cruz

2 Acevedo, Cynthia

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Leis Pou, Nahuel

2 Bergamaschi Altamirano, Michelle

3 Albornoz, Nicolás

4 Esquivel, Eva

5 Rojas, Luis

Qué se juega en Entre Ríos

En los comicios del 26 de octubre Entre Ríos pondrá en juego cinco de sus nueve bancas en la cámara baja y las tres del Senado. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los diputados Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, concluyen mandato Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Angeli (PRO). (Fuente: Letra P)

Del archivo: Médicos Veterinarios constituyeron la Seccional Departamental La Paz y avanzan en temas clave