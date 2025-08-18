Entre Ríos: todos los candidatos para las elecciones legislativas de octubre

Facebook Instagram Twitter Youtube
Siete listas competirán en las legislativas nacionales del 26 de octubre. El oficialismo se unió con La Libertad Avanza. Cuatro son derivas del peronismo y dos de la izquierda.

Entre Ríos pondrá en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado en las elecciones del 26 de octubre. La expectativa está puesta en el desempeño de la Alianza La Libertad Avanza, que nuclea a los oficialismos provincial y nacional frente a un peronismo que llegará a las urnas desgranado en cuatro.En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Entre Ríos.

La lista de Rogelio Frigerio y Javier Milei (Alianza La Libertad Avanza)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Benegas Lynch, Joaquín

2 Almeida, Romina

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Laumann, Andrés

2 Fregonese, Alicia

3 Schneider, Darío

4 Lagraña, Eliana

5 Gadea, Wenceslao Martín

La lista del peronismo de Adán Bahl y Guillermo Michel (PJ – Fuerza Entre Ríos)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Bahl, Adán Humberto

2 Meza Torres, Adriana Elizabet

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Michel, Guillermo

2 Marclay, Laura Marianela

3 Sabella, Andrés Ernesto

4 Leiva, María Fabiana

5 Minguillón, Jacob Rodrigo

La lista de Carolina Gaillard y el Frente Grande (Ahora la Patria)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Gaillard, Carolina

2 Schnitman, Javier

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Rubattino, Paola

2 Olano, Federico

3 Kloster, Eve

4 Monná, Ignacio

5 Fernández, Ludmila

La lista de Héctor Maya y el socialismo (Partido Socialista)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Maya, Héctor

2 Sanzberro, Fernanda

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Guzmán, Gustavo

2 Gan, Sofía

3 Haddad, Santiago

La lista de Emilio Martínez Garbino (Unión Popular)

CANDIDATOS A SENADORES TITULARES

1 Martínez Garbino, Emilio

2 Sola, María Isabel

CANDIDATOS A DIPUTADOS TITULARES

1 Farach, Silvio

2 Cabrera, Gladys

3 Schaumann, Sebastián

4 Heinrich, Patricia

5 Barzola, Oscar

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) – Nadia Burgos

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Cáceres Sforza, Sofía

2 Amarillo, Pablo

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

TITULARES

1 Burgos, Nadia

2 Scattone, Facundo

3 Almada, Ivana

4 Romero, Víctor

5 Gonzalez, Keili

La lista de Manuela Castañeira (MAS)

CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES

1 Ross, Juan Cruz

2 Acevedo, Cynthia

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1 Leis Pou, Nahuel

2 Bergamaschi Altamirano, Michelle

3 Albornoz, Nicolás

4 Esquivel, Eva

5 Rojas, Luis

Qué se juega en Entre Ríos

En los comicios del 26 de octubre Entre Ríos pondrá en juego cinco de sus nueve bancas en la cámara baja y las tres del Senado. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los diputados Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, concluyen mandato Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Angeli (PRO). (Fuente: Letra P)

