Entre Ríos: todos los candidatos para las elecciones legislativas de octubre

La lista de Rogelio Frigerio y Javier Milei (Alianza La Libertad Avanza)
1 Benegas Lynch, Joaquín
2 Almeida, Romina
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
1 Laumann, Andrés
2 Fregonese, Alicia
3 Schneider, Darío
4 Lagraña, Eliana
5 Gadea, Wenceslao Martín
La lista del peronismo de Adán Bahl y Guillermo Michel (PJ – Fuerza Entre Ríos)
CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES
1 Bahl, Adán Humberto
2 Meza Torres, Adriana Elizabet
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
1 Michel, Guillermo
2 Marclay, Laura Marianela
3 Sabella, Andrés Ernesto
4 Leiva, María Fabiana
5 Minguillón, Jacob Rodrigo
La lista de Carolina Gaillard y el Frente Grande (Ahora la Patria)
CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES
1 Gaillard, Carolina
2 Schnitman, Javier
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
1 Rubattino, Paola
2 Olano, Federico
3 Kloster, Eve
4 Monná, Ignacio
5 Fernández, Ludmila
La lista de Héctor Maya y el socialismo (Partido Socialista)
CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES
1 Maya, Héctor
2 Sanzberro, Fernanda
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
1 Guzmán, Gustavo
2 Gan, Sofía
3 Haddad, Santiago
La lista de Emilio Martínez Garbino (Unión Popular)
CANDIDATOS A SENADORES TITULARES
1 Martínez Garbino, Emilio
2 Sola, María Isabel
CANDIDATOS A DIPUTADOS TITULARES
1 Farach, Silvio
2 Cabrera, Gladys
3 Schaumann, Sebastián
4 Heinrich, Patricia
5 Barzola, Oscar
La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) – Nadia Burgos
CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES
1 Cáceres Sforza, Sofía
2 Amarillo, Pablo
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
TITULARES
1 Burgos, Nadia
2 Scattone, Facundo
3 Almada, Ivana
4 Romero, Víctor
5 Gonzalez, Keili
La lista de Manuela Castañeira (MAS)
CANDIDATOS A SENADORES NACIONALES
1 Ross, Juan Cruz
2 Acevedo, Cynthia
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
1 Leis Pou, Nahuel
2 Bergamaschi Altamirano, Michelle
3 Albornoz, Nicolás
4 Esquivel, Eva
5 Rojas, Luis
Qué se juega en Entre Ríos
En los comicios del 26 de octubre Entre Ríos pondrá en juego cinco de sus nueve bancas en la cámara baja y las tres del Senado. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los diputados Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, concluyen mandato Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Angeli (PRO). (Fuente: Letra P)
