Minería sin retenciones: desde Federación Agraria lo consideran «una burla»

Desde la entidad también reiteraron su preocupación por el "desguace" del INTA y trataron el tema arrendamientos, que también preocupa.

Facebook Twitter WhatsApp

La Federación Agraria de Entre Ríos reunida el lunes, expresó su molestia por la reciente eliminación de las retenciones a la minería, cuando el sector agropecuario se mantienen en nivel que para el cultivo de soja directamente representa asumir una próxima campaña con un seguro quebranto.

Además, la entidad volvió a manifestar su preocupación por el desguace del INTA, que en Entre Ríos tiene una importante presencia en actividades sustantivas, en especial nuestras economías regionales.

Por otra parte, se avanzó con un amplio debate sobre el esquema de arrendamientos rurales en la provincia, análisis que continuará sumando a distintos sectores que puedan aportar ideas para buscar soluciones reales a esta grave problemática para la mayoría de los pequeños y medianos agricultores.

Del archivo: Está abierta la segunda convocatoria 2025 para las becas Progresar Obligatorio y Superior