Rescataron un hurón en una vivienda de Cerrito

El animal silvestre, que estaba cautivo en una casa allanada por narcomenudeo, fue entregado a un guardafauna para su rehabilitación.

Efectivos de la Comisaría de Cerrito y de la Brigada Abigeato de Paraná intervinieron en el rescate de un hurón que se encontraba cautivo en un domicilio de la localidad. La presencia del animal silvestre, que había sido hallado durante un allanamiento por narcomenudeo el 1 de agosto, fue reportada recientemente a las autoridades. El hombre responsable de la tenencia ilegal del animal fue detenido en el mismo procedimiento.

Durante el operativo de rescate, una de las personas que vive en la casa confirmó que el hurón había sido criado por el hombre que se encuentra detenido y coincidió en que el ejemplar no es apto para la vida doméstica. Ante esto, accedió a que el animal fuera rescatado por la policía.

Se trata de un Galictis Cuja, conocido como «Hurón Menor», una especie depredadora y agresiva, que había alcanzado su pleno desarrollo. Tras ser capturado por los brigadistas, el hurón fue entregado al guardafauna Bruno García, quien será el encargado de su rehabilitación.

El animal será monitoreado durante un tiempo para garantizar que se readapte a un ambiente natural, ya que los ejemplares silvestres criados en cautiverio suelen perder las capacidades necesarias para subsistir por sí solos. Una vez que esté en condiciones, será liberado en la Reserva Natural Educativa «Montecito de Lovera» de Cerrito.