El Senado de Entre Ríos aprobó la toma de deuda de 500 millones de dólares

Con el apoyo de senadores justicialistas, el proyecto del Poder Ejecutivo fue sancionado a pesar del debate sobre si es reestructuración o nueva deuda.

Facebook Twitter WhatsApp

El Senado provincial aprobó en una sesión especial el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar la deuda existente y a tomar nuevos créditos por hasta 500 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 12 votos a favor, con el respaldo de cuatro senadores del bloque justicialista, lo que fue clave para su sanción.

El miembro informante del bloque oficialista, Gustavo Vergara, defendió la medida como una «solución que saca a las finanzas de la fatiga». Vergara comparó la situación con la gestión anterior, en 2017, cuando un proyecto similar fue aprobado, y aseguró que el objetivo es darle previsibilidad a la gestión económica y obtener un mayor volumen para obra pública y servicios. Además, enfatizó que no se trata de «aumentar la deuda, ni tomar deuda nueva, sino que se está reestructurando la existente».

La postura oficialista fue contradicha por el senador justicialista Martín Oliva, quien sostuvo que el proyecto sí implica tomar «deuda nueva». «No lo juzgo, solo quiero dejar en claro que se está tomando deuda nueva», señaló Oliva, quien abogó por reestructurar la deuda, pero no tomar nuevos compromisos.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro cuestionó la falta de información detallada sobre la reestructuración. «No sabemos qué vamos a reestructurar», afirmó, argumentando que el proyecto «solo habilita más deuda» y que «no defiende a la provincia, la condiciona, hipoteca su futuro y la expone a un mayor endeudamiento sin ninguna garantía de sostenibilidad». Sanzberro atribuyó la falta de liquidez provincial a la disminución de ingresos desde la asunción de Milei y a la merma en la recaudación por el estancamiento económico.

A pesar de las críticas, el proyecto fue aprobado gracias al apoyo del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos y los votos de los senadores justicialistas Nancy Miranda, Patricia Díaz, Gladys Domínguez y, sorprendentemente, Juan Pablo Cosso, quien hasta el momento había votado en sintonía con su bloque.