La Policía recuperó una billetera y redes de pesca robadas en Diamante

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental de Diamante llevó a cabo un operativo que resultó en la recuperación de dos bienes sustraídos en la zona. La actuación policial se basó en dos denuncias separadas y se realizó bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

El primer caso involucró a un hombre que perdió su billetera con dinero y documentación después de cargar combustible en una estación de servicio en Colonia Ensayo. Rápidamente, la policía logró identificar al conductor de un vehículo que tomó la billetera del suelo. Tras ubicarlo en la ciudad de Diamante, se procedió al secuestro del objeto y a su posterior restitución al propietario.

La segunda intervención ocurrió luego de la denuncia por la desaparición de unas redes de pesca que se encontraban en una construcción en el Barrio «La Merced». Los investigadores lograron ubicar rápidamente las redes, que fueron secuestradas y devueltas a su legítimo dueño.

En ambos casos, la Fiscalía local continúa con el proceso judicial correspondiente para la imputación legal de las personas sindicadas por los delitos.(Informe Litoral)