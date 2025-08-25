Descuentos y cuotas sin interés: arrancó el Travel Sale para la planificación de viajes

La iniciativa de FAEVYT ofrece ofertas en vuelos, alojamiento y paquetes turísticos hasta el 31 de agosto.

Descuentos y cuotas sin interés: arrancó el Travel Sale para la planificación de viajes

Este lunes dio inicio una nueva edición del Travel Sale 2025, el evento de compras turísticas impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Hasta el próximo domingo 31 de agosto, más de 140 agencias de viajes y operadores de todo el país ofrecerán descuentos, promociones y opciones de financiación en cuotas para viajes nacionales e internacionales.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar el turismo en la temporada baja y alentar a las personas a planificar sus próximas vacaciones, especialmente de cara al verano. El evento cuenta con el apoyo de distintas provincias, entes turísticos y empresas del sector, como Aerolíneas Argentinas.

Del archivo: YPF profundiza descuentos en combustibles con su app y apuesta por la carga nocturna

Durante los siete días del evento, los viajeros podrán acceder a una amplia gama de beneficios. Entre las ofertas se destacan paquetes especiales, descuentos de hasta el 60%, congelamiento de precios, promociones como 2×1, preventas y «segundo pasajero al 50%». Además, se ofrecen beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos y upgrades.

Para encontrar las mejores ofertas, se recomienda utilizar herramientas como Google Flights, que permite comparar precios de vuelos y encontrar los más económicos. La plataforma de Google también ofrece la opción de activar el seguimiento de precios para recibir notificaciones sobre las variaciones de las tarifas. Esta función ayuda a los viajeros a tomar la mejor decisión de compra, basándose en la evolución de los precios.

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor