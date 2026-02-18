Reprogramaron la 1ª Expo La Ganadera

Se iba a realizar este sábado pero por las condiciones climáticas, se postergó para el 28 de febrero. Todavía hay tiempo para que los productores puedan inscribirse.

La organización de la 1ª Expo La Ganadera anunció oficialmente la postergación de su evento inaugural debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la región. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto desarrollo de las actividades programadas, el encuentro ha sido reprogramado para el próximo sábado 28 de febrero. La sede de la jornada continuará siendo el ex establecimiento El Pilar, donde se mantendrán sin cambios los horarios previstos originalmente para recibir a los productores y referentes del sector.

Esta iniciativa, diseñada como un espacio de capacitación y networking para el sector ganadero, busca fortalecer la competitividad de los productores locales a través de charlas técnicas y muestras comerciales. Por esta razón, los organizadores invitan a quienes todavía no se han anotado a asegurar su lugar para esta jornada pensada especialmente para el campo. El registro continúa abierto y los interesados deben realizar su Inscripción: https://simplepass.com.ar/laganadera. (Informe Litoral)

