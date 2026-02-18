Nogoyá: un delincuente fue detenido tras robar un celular e intentar escapar por los techos

El hecho ocurrió en la calle René Favaloro y terminó con la captura del sospechoso en un terreno cercano tras una persecución policial y vecinal que permitió recuperar el dispositivo.

Facebook Twitter WhatsApp

Un joven de 28 años fue aprehendido por la policía durante la noche del pasado martes luego de protagonizar un audaz robo en una vivienda de la zona sur. El hecho delictivo comenzó alrededor de las 23:15, cuando el delincuente fue sorprendido por el propietario de una casa ubicada sobre la calle René Favaloro en el preciso momento en que introducía la mitad de su cuerpo por una ventana para sustraer un teléfono iPhone. Al verse descubierto, el sospechoso emprendió una huida a pie, iniciándose una persecución por parte del damnificado que se extendió por varias cuadras.

El procedimiento policial se concentró en la calle Lisandro de la Torre, entre Alfredo Palacios y Juan XXIII, lugar donde los efectivos de la Comisaría Zona Sur interceptaron a la víctima. Gracias al señalamiento preciso de los vecinos, quienes indicaron que el sujeto se había ocultado en un terreno cercano, los uniformados lograron ingresar al predio y localizaron al malviviente, cuyas características físicas coincidían exactamente con las descritas minutos antes. El rápido despliegue de la fuerza de seguridad impidió que el hombre lograra evadir el cerco perimetral dispuesto en la zona.

Durante su intento de escape, el aprehendido descartó el teléfono celular con la intención de deshacerse de la evidencia, pero el dispositivo fue hallado poco después por otro vecino que colaboró en la búsqueda. Tras la recuperación del equipo y su posterior devolución al propietario, el delincuente fue trasladado a la Jefatura Departamental de Nogoyá. Actualmente, el sujeto permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía local, enfrentando una imputación formal por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia.(Informe Litoral)