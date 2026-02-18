ANSES confirmó el nuevo monto de la AUH para marzo de 2026: cuánto se cobrará por hijo

La asignación sufrirá un incremento del 2,9% en línea con la inflación de enero. El haber bruto alcanzará los $132.839, aunque se mantendrá el esquema de retención mensual del 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores que regirán para las asignaciones familiares a partir del próximo mes. Bajo el esquema de actualización automática por inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,9%, cifra que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC correspondiente al mes de enero.

Con este ajuste, el monto total de la AUH se ubicará en $132.839 por cada menor. Es importante destacar que este mismo valor se aplicará a la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Sin embargo, debido al mecanismo de liquidación vigente, los beneficiarios percibirán de forma directa el 80% del haber ($106.271 aproximadamente), mientras que el 20% restante quedará retenido por el organismo previsional. Este acumulado anual solo podrá ser solicitado tras la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica el cumplimiento de los controles sanitarios y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

El impacto de la actualización también alcanzará a los trabajadores registrados de menores ingresos que perciben el sistema SUAF. Para este grupo, la asignación por hijo en el primer escalón de ingresos familiares se posicionará en $66.426. Este ajuste busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo frente al avance de los precios, asegurando que las prestaciones mantengan su valor real.

Para acceder a estos beneficios en marzo de 2026, ANSES recordó que los titulares deben cumplir con requisitos específicos: ser argentinos o tener al menos dos años de residencia legal, y encontrarse en situación de vulnerabilidad, ya sea como trabajadores informales, personal doméstico o monotributistas sociales. Los beneficiarios ya pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde el sistema detalla la programación de los pagos para el próximo ciclo mensual.