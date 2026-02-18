Detuvieron a un hombre en Paraná tras amenazar a un conductor por el pago del estacionamiento

Facebook Twitter WhatsApp

En el transcurso de las últimas horas, un operativo de seguridad y prevención policial derivó en la detención de un individuo en la zona céntrica de la ciudad. El conflicto se desencadenó sobre la calle Montevideo, cuando un hombre comenzó a proferir amenazas contra un conductor que se había negado a abonar una suma de dinero por el estacionamiento de su vehículo en la vía pública. La situación fue advertida por el personal policial que se encontraba realizando recorridas preventivas en el sector, quienes intervinieron de inmediato para evitar que la agresión pasara a mayores.

Tras la identificación de las partes y la constatación de la denuncia, el hecho fue informado a la Unidad Fiscal en turno. El fiscal interviniente, tras evaluar el testimonio de la víctima y los detalles aportados por los efectivos actuantes, dispuso la detención inmediata del agresor. Esta medida se tomó bajo el marco legal que sanciona las conductas intimidatorias, ordenando que el sujeto fuera retirado del lugar y trasladado bajo custodia hacia la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la justicia.(Informe Litoral)