El Centro de Jubilados se reunió con el presidente de la Caja de Jubilaciones

En el encuentro, de carácter informativo, se analizó el funcionamiento del sistema previsional en Entre Ríos y las posibles reformas al régimen vigente, que impulsa el Gobierno provincial. Las autoridades del Centro valoraron la instancia de diálogo y de intercambio institucional.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná, representado por algunos integrantes de su comisión directiva, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, Gastón Bagnat, para interiorizarse acerca del proceso de reforma previsional que promueve el Gobierno provincial.

La presidenta del Centro, Griselda Ledesma, repasó algunos de los temas tratados con el funcionario, entre los cuales se destacan la evolución financiera del organismo, los desafíos que el sistema enfrenta a corto plazo y en particular, la reforma previsional que está siendo impulsada por mandato del gobernador Rogelio Frigerio.

Ledesma sostuvo que el titular de la Caja le transmitió que “el proceso actual es de debate en el largo plazo y que no será una medida urgente, ni de un día para el otro. Bagnat nos confió que es el momento de hacer algo con el sistema y que así no es sustentable”.

En referencia a los lineamientos planteados en el proyecto oficial, Ledesma señaló: “Ellos plantean algunos factores fundamentales del sistema previsional, en especial la evolución de la movilidad jubilatoria y de las edades, entre otros aspectos”.

Ante la consulta respecto del 82% móvil, Ledesma aseguró que el presidente de la Caja se comprometió a defender este derecho, calculado sobre el sueldo bruto del activo.

Durante la audiencia además se abordó la situación de los regímenes especiales, de las pensiones y de la modalidad de trabajo para avanzar en este proceso de intercambio institucional.

En este contexto, se valoró el espacio de diálogo y de intercambio de información proporcionada por las autoridades de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

Del mismo modo, Bagnat se puso a disposición para coordinar una reunión informativa en el Centro de Jubilados, a los fines de brindar precisiones sobre el proyecto oficial a los jubilados y pensionados provinciales.

Participaron además de la reunión el vicepresidente del Centro de Jubilados, Mario Huss; la secretaria, Graciela Sosa; la vocal titular primera Ramona Ledesma y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Enzo Acosta e Irma Cuesta.

