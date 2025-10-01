Incautaron cargamento de huevos sin garantía de inocuidad en Entre Ríos

La mercadería, sin documentación sanitaria ni rótulos de trazabilidad, fue interceptada en la Ruta 18, en Villaguay. El procedimiento buscó resguardar la salud pública y el comercio legal.

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), en colaboración con la Policía de Entre Ríos, decomisó un total de 36.000 huevos frescos que eran transportados de forma irregular, sin las garantías de inocuidad ni la documentación sanitaria obligatoria.

La intervención se llevó a cabo durante un control de rutina en la Ruta Nacional N.º 18, a la altura del kilómetro 136,5, en la localidad de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

La mercadería era trasladada en un vehículo que carecía de la habilitación necesaria para el transporte de sustancias alimenticias, además de no contar con el permiso de tránsito sanitario exigido para los huevos frescos. El cargamento provenía de la ciudad de Crespo y tenía como destino final la ciudad de Concordia.

Durante el procedimiento, los inspectores constataron la falta de rótulos identificatorios y de documentación de trazabilidad. Esta ausencia es un factor de riesgo crítico, ya que «imposibilita garantizar la inocuidad de la mercadería y representa un riesgo para el consumidor«, según informaron las autoridades.