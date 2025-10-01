Marcos Rojo será titular en Racing

El defensor, habilitado solo para el torneo, se perfila como titular con un historial favorable frente al Millonario (7 victorias en 11 partidos) para aportar liderazgo y jerarquía.

Marcos Rojo se perfila para ser titular en el trascendental partido de Racing Club contra River Plate este jueves, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El defensor, que no está habilitado para la Liga Profesional, puede regresar al once inicial en lugar de Nazareno Colombo.

La posible presencia del experimentado zaguero, que se unió a la Academia en el último mercado de pases, es vista como clave por el cuerpo técnico de Gustavo Costas. Su jerarquía y experiencia serán vitales en un encuentro que estará rodeado de morbo por la rivalidad entre ambos equipos.

Un dato estadístico genera gran optimismo entre los hinchas de Racing: Marcos Rojo tiene un historial ampliamente favorable jugando contra River Plate.

El defensor enfrentó al Millonario en 11 oportunidades a lo largo de su carrera, y su saldo es contundente: siete victorias, un empate y apenas tres derrotas. Dos de esos cruces fueron con Estudiantes de La Plata y los nueve restantes con Boca Juniors.

Sin embargo, el historial también registra un antecedente negativo: Rojo fue expulsado dos veces ante River (por doble amarilla en octubre de 2021 y con roja directa en septiembre de 2022).