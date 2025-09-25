Florencio Varela: revelaron que las torturas a las jóvenes fueron transmitidas por TikTok

El Ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el crimen de Morena, Brenda y Lara fue grabado y difundido en un grupo cerrado de la red social.

El brutal asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, identificadas como Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ha tomado un giro aún más macabro. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los crímenes fueron transmitidas en vivo a través de un grupo cerrado de TikTok, al que estaban conectadas 45 personas.

Los detalles del caso, que conmocionan a la sociedad, señalan que el autor de los homicidios sería un narco de nacionalidad peruana, quien habría proferido una advertencia durante la transmisión: «Esto es lo que les pasa a los que me roban droga». Esta declaración confirmaría la motivación detrás de la atrocidad.

Las víctimas habían sido engañadas con la promesa de una fiesta sexual por la que se les pagaría 300 dólares a cada una. Con esta falsa oferta, fueron llevadas a Florencio Varela, donde se desató la tragedia.

Según trascendió, el móvil de los crímenes sería un presunto ajuste de cuentas. Días antes de los asesinatos, Lara, la joven de 15 años, le habría robado entre 2 y 3 kilos de cocaína a un allegado del narco. Este poderoso criminal, que reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, habría ordenado la retaliación que terminó con la vida de las tres muchachas, en una cruel demostración de poder y venganza.(LN)