ARCA Actualizará su régimen de facturación: adiós a las facturas «M»

La nueva normativa, que entrará en vigencia en diciembre, busca simplificar y unificar el sistema de comprobantes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha anunciado una significativa modificación en su régimen de facturación a través de la Resolución General 5762/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial. La normativa, que comenzará a regir a partir del 1 de diciembre, elimina definitivamente la factura de clase «M» y establece un nuevo esquema basado en la utilización de comprobantes clase «A«.

A partir de la fecha de entrada en vigencia, los contribuyentes que hasta ahora emitían facturas «M» pasarán a utilizar facturas «A» con la leyenda «OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN». Esta medida busca unificar y modernizar el sistema de facturación, que ha permanecido inalterado por más de dos décadas. La numeración de los comprobantes seguirá de manera correlativa, a menos que se habilite un nuevo punto de venta.

Además, la resolución introduce una alternativa para aquellos contribuyentes que, a pesar de cumplir con los requisitos generales, no logren acreditar su solvencia patrimonial. Estos podrán optar por emitir facturas «A» con la leyenda «PAGO EN CBU INFORMADA», las cuales no estarán sujetas a retenciones.

Flexibilidad en la evaluación fiscal

La nueva disposición también trae consigo un cambio en la forma en que ARCA evalúa el comportamiento fiscal de los contribuyentes. La revisión cuatrimestral automática será más flexible y se le añadirá una instancia de simulación preventiva. Esta herramienta permitirá a los contribuyentes identificar y corregir posibles inconsistencias antes de la evaluación definitiva, lo que podría evitar la modificación de la clase de comprobantes habilitados.

En caso de que un contribuyente regularice su situación después de la evaluación final, la resolución le ofrece la posibilidad de solicitar un reproceso web de los controles para recuperar su habilitación para emitir facturas «A».

Marco normativo complementario

El nuevo régimen de facturación se complementará con la Resolución General 5764/25, también publicada en el Boletín Oficial. Esta norma adicional se encargará de adaptar el marco legal existente al nuevo sistema, asegurando una transición fluida y coherente.

Con esta serie de medidas, ARCA busca simplificar los trámites administrativos y brindar mayor claridad a los contribuyentes, quienes deberán prepararse para el cambio que se avecina el próximo 1 de diciembre.

