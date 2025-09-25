Volvieron los incendios a las islas entrerrianas del Delta y el humo cubre Rosario

Facebook Twitter WhatsApp

Una densa cortina de humo invadió este miércoles la ciudad de Rosario, producto de nuevos incendios que se han desatado en las islas entrerrianas del Delta del Paraná, ubicadas frente a Victoria. La situación ha provocado la inmediata reacción de los ciudadanos santafesinos, quienes han manifestado su indignación y malestar a través de las redes sociales por el olor que se percibe desde la mañana.

Según la información proporcionada por Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, el foco principal de este nuevo episodio se encuentra a unos 9,5 kilómetros de la costa rosarina, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. Escajadillo indicó que un foco ya existía el día anterior, pero el cambio en la dirección del viento fue lo que permitió que el humo se extendiera desde la costa de Villa Gobernador Gálvez hasta San Lorenzo, afectando así a una amplia zona.

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC) también ha confirmado la presencia de múltiples focos en las islas. Se han detectado incendios a la altura de San Lorenzo y otro más entre las localidades de Oliveros y Maciel, lo que agrava la situación y explica la magnitud de la capa de humo que ha cubierto la región.

El fenómeno no es nuevo y la recurrencia de los incendios en el Delta ha sido motivo de protestas y reclamos constantes por parte de la comunidad. El malestar por la calidad del aire y los efectos de esta cortina de humo en la salud de los habitantes es palpable, y el pedido de soluciones definitivas por parte de las autoridades.(UNO)