Lanzan el programa “Aprendizajes en Comunidad” para fortalecer la educación y la contención en Paraná

La iniciativa, que se llevará a cabo en el Club Sportivo Urquiza, ofrecerá clases de apoyo escolar y talleres artísticos para niños y jóvenes de forma gratuita.

Con el objetivo de ampliar su cobertura educativa y cultural, la Municipalidad de Paraná, en articulación con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) y el Club Sportivo Urquiza, puso en marcha el programa «Aprendizajes en Comunidad». La propuesta, que se enmarca dentro de la iniciativa «Construir Valores», busca brindar a los niños y jóvenes del barrio un espacio de contención y formación.

Las clases, completamente gratuitas, se impartirán los martes y jueves en las instalaciones del Club Sportivo Urquiza. Estarán a cargo de docentes de Artes Plásticas, Danza y del Profesorado de Educación Primaria de la FHAyCS, quienes ofrecerán talleres y apoyo escolar a estudiantes de nivel primario y los primeros años de la secundaria.

Un Esfuerzo Conjunto por el Bienestar Juvenil

La coordinadora del programa, Verónica Alloatti, expresó su satisfacción por el inicio de la actividad, subrayando que la intención del municipio es garantizar el bienestar y la contención de los niños. «Buscamos que encuentren otra alternativa educativa y cultural», afirmó.

Por su parte, el decano de la FHAyCS, Daniel Richar, destacó el valor de este proyecto como un esfuerzo conjunto. «Complementamos lo que hacen las escuelas de la zona y lo que hace el club en esta importante tarea de contención y de brindar cada vez más actividades», enfatizó.

La presidenta del Club Sportivo Urquiza, María Galván, resumió la importancia de la iniciativa con una frase contundente: «Un chico más en el club es un chico menos en la calle». Galván explicó que los participantes no solo recibirán apoyo escolar y talleres, sino que también podrán quedarse a entrenar en el club, fortaleciendo así su pertenencia a un espacio seguro y productivo. Con este programa, las instituciones demuestran su compromiso con el futuro de la juventud paranaense, ofreciéndoles herramientas para su desarrollo personal y social.(Informe Litoral)