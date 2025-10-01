En Colonia Ensayo anunciaron internet para el 100% de las escuelas rurales entrerrianas

El CGE y Enersa firmaron un convenio para completar el 100% de la conectividad escolar con una inversión provincial de $1.200 millones anuales. El plan busca "igualar oportunidades en serio", afirmó Frigerio.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la puesta en marcha de un plan provincial que tiene como objetivo garantizar la conectividad total en el ámbito educativo, dotando de internet al 100% de las escuelas rurales de Entre Ríos.

La iniciativa se concretó mediante un convenio entre el Consejo General de Educación (CGE) y la empresa Enersa, y contempla una inversión anual de aproximadamente $1.200 millones de pesos.

El plan se enfocará en conectar 712 escuelas rurales, lo que, sumado a la conectividad ya lograda en la totalidad de las escuelas urbanas, permitirá que el 100% de los establecimientos educativos de la provincia tengan acceso a internet.

Frigerio destacó el impacto social de la medida: «Estamos anunciando un plan… para igualar oportunidades en serio, para que realmente todos los estudiantes —estén donde estén en nuestra provincia— puedan tener acceso a las mismas herramientas. En el siglo XXI la conectividad es fundamental«, remarcó.

La presidenta del CGE, Alicia Fregonese, definió el plan como «un hito», ya que es la primera vez que el gobierno provincial invierte en la ruralidad en esta materia. Señaló que la conectividad es una herramienta valiosa para reducir la brecha de oportunidades y permitirá a los docentes incorporar nuevas materias.

El proceso de instalación

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, confirmó que la licitación ya está en marcha. Bajo el convenio, Enersa se encargará de instalar las antenas satelitales, mientras que el CGE se ocupará de la adecuación tecnológica interna en las escuelas. Se espera que todo el sistema esté instalado y operativo para el ciclo lectivo del año próximo.

La iniciativa forma parte de una política educativa más amplia, que incluye el Plan Provincial de Alfabetización y la entrega masiva de material bibliográfico, reafirmando el compromiso de «poner a la educación en el centro de la escena».