ARCA extendió el plazo para regularizar deudas por quebrantos impositivos

La Agencia de Recaudación prorrogó hasta el 28 de noviembre el plan de pagos para empresas con inconsistencias en el Impuesto a las Ganancias. Redujeron el pago a cuenta y permiten hasta 120 cuotas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la extensión del plazo para adherirse al plan de pagos destinado a empresas con inconsistencias en el cómputo de quebrantos. Según lo dispuesto por la Resolución General N° 5767/25, publicada este miércoles, la nueva fecha límite será el 28 de noviembre de 2025, en reemplazo del vencimiento original que estaba previsto para el 31 de octubre.

Un plan para reducir la litigiosidad

Este régimen de facilidades, lanzado en agosto, tiene como principal objetivo reducir la litigiosidad y permitir a las firmas regularizar deudas del Impuesto a las Ganancias. Las inconsistencias se originaron en el cómputo incorrecto o a valores históricos de las pérdidas contables (quebrantos), lo que resultó en determinaciones erróneas de la base imponible y deudas de ejercicios anteriores.

Podrán adherirse al plan aquellas empresas que hayan actualizado quebrantos en 2023 o años anteriores, así como las que proyectaban hacerlo en el período fiscal 2024 y lo hayan manifestado formalmente. El requisito fundamental es presentar la declaración jurada, original o rectificativa, revirtiendo el quebranto y retrotraer las compensaciones realizadas.

Más beneficios y flexibilidad en el pago

La prórroga viene acompañada de mejores condiciones de financiamiento para los contribuyentes:

Plazo de Financiación: Se mantiene la posibilidad de cancelar la deuda en hasta 120 cuotas .

Se mantiene la posibilidad de cancelar la deuda en hasta . Pago a Cuenta Reducido: El pago a cuenta inicial se redujo del 3% al 2% del total de la deuda.

El inicial se redujo del 3% al del total de la deuda. Cuota Mínima: La cuota mínima mensual se fijó en $500.000 pesos .

La cuota mínima mensual se fijó en . Deuda Incluida: El plan permite regularizar no solo los saldos de impuesto, sino también los intereses y multas vinculadas a estas inconsistencias.

Además, ARCA sumó el beneficio de permitir la refinanciación de planes vigentes sin la obligación de efectuar un nuevo pago a cuenta. Las adecuaciones ya están disponibles en el sistema informático “Mis Facilidades” para que los contribuyentes inicien el trámite de adhesión.

