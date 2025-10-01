General Ramírez: comenzaron las obras de hormigón en calle 10 de Julio

La obra integral incluye la renovación de cañerías de cloacas y exige trabajos manuales de alta precisión para evitar daños a la red de gas.

Se pusieron en marcha los trabajos de pavimentación en la Calle 10 de Julio. La obra, que dotará a esta arteria de una nueva capa de hormigón, comenzó con una serie de tareas preliminares que buscan asegurar la calidad y durabilidad de la infraestructura, atendiendo primero a los servicios esenciales.

Renovación subterránea y precisión manual

El proyecto es de carácter integral, lo que implica una intervención que va más allá de la superficie de rodamiento. El equipo de Servicios Públicos fue el primero en intervenir, concentrando su labor en la red sanitaria. Se realizaron tareas sobre las cañerías de cloacas para renovar y dejar en óptimas condiciones todo el tramo antes de colocar el pavimento.

Una de las particularidades de esta etapa inicial es el cuidado especial que requiere la red de gas existente. Para evitar cualquier afectación, el personal realiza el trabajo en algunos sectores con pala, una tarea manual que exige gran precisión y cautela.

Posteriormente, el equipo de Obras tomó el control de la superficie. Se inició la remoción del material de la calle, el cual será acopiado para su posterior reutilización en otra arteria de la ciudad, aplicando un criterio de optimización de recursos.

Según informaron fuentes municipales, las próximas etapas incluyen:

El retiro de los cordones cuneta existentes.

existentes. El afirmado del suelo para lograr una base sólida y bien compactada.

para lograr una base sólida y bien compactada. Finalmente, la colocación del hormigón elaborado.

