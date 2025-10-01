«La derrota es exclusivamente responsabilidad mía»: Mascherano se disculpó con sus jugadores

Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura e inesperada derrota por 5-3 ante Chicago Fire en la Major League Soccer (MLS). Tras el encuentro, el entrenador argentino Javier Mascherano compareció ante la prensa y asumió toda la responsabilidad, pidiendo disculpas a sus jugadores por el mal planteamiento inicial del equipo.
«Regalamos una primera parte»
El «Jefecito» no se anduvo con rodeos al evaluar el desempeño de su equipo, que volvió a recibir cinco goles en un partido, esta vez como local.
El técnico fue enfático en señalarse como el único responsable de la caída: «Es una lástima, no por cuestión de nombre, sino de planteamiento. Hoy no pude ayudarlos desde ese lugar, esta derrota es exclusivamente responsabilidad mía«, insistió.
Goles y posición en la tabla
Inter Miami, que tuvo a Messi como titular, cayó ante los goles de Dje D’Avilla, Jonathan Dean, Rominigue Kouamé, Justin Reynolds y Brian Gutiérrez para Chicago Fire. Por el lado local, los descuentos llegaron gracias al gol de Toto Avilés y un doblete de Luis Suárez.
Con esta derrota, las «Garzas» se mantienen en la cuarta posición de la Conferencia Este. Además, esta fue la tercera vez en la temporada que el equipo recibe cinco goles, siendo la primera en condición de local, un dato que subraya los problemas defensivos que arrastra el equipo.
Reconocimiento de fallas estratégicas
Mascherano reafirmó que la falla estuvo en la estrategia inicial, lo que lo obligó a realizar cambios tácticos durante el desarrollo del juego.
«La responsabilidad es mía por el mal planteamiento que hice en el primer tiempo. Cuando uno tiene que cambiar a mitad del partido es porque claramente pensó una cosa y se dio totalmente lo opuesto», explicó el entrenador argentino. Finalmente, concluyó con un mensaje de mejora para el futuro del equipo: «Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo«, sentenció.(TN)
