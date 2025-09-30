River se aferra a la Copa Argentina en medio de una crisis

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, enfrenta uno de sus momentos más complicados al frente del equipo, que acumula cuatro derrotas consecutivas. En medio de esta racha negativa, el partido de cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing se presenta como una oportunidad para revertir el rumbo. Por ello, el «Muñeco» prepara al menos tres cambios en la formación titular para el encuentro.

El regreso de Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel, quienes descansaron en la derrota contra Riestra, es prácticamente una certeza. Montiel reemplazará a Fabricio Bustos en el lateral derecho, mientras que Rivero podría formar dupla central con Lucas Martínez Quarta, relegando al chileno Paulo Díaz al banco de suplentes.

En el mediocampo, la principal incógnita es la presencia de Enzo Pérez, quien se recupera de un golpe. Si su evolución es favorable, el capitán regresará al once inicial; de lo contrario, el juvenil Juan Portillo continuará en el equipo. La otra duda radica en la continuidad del colombiano Kevin Castaño o la inclusión de un jugador más ofensivo como Nacho Fernández, para dotar al equipo de mayor creatividad.

En la delantera, Juanfer Quintero se mantendría como titular. Aunque Maximiliano Salas fue expulsado en el último partido, su presencia en la Copa Argentina no está comprometida. A su lado, la pelea por un lugar está entre el colombiano Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.

El partido, que definirá un lugar en las semifinales, se jugará este jueves a las 18:00 en el estadio Gigante de Arroyito. Con una probable formación que incluiría a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo o Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja, River busca un triunfo que le devuelva la confianza y la esperanza en la temporada.