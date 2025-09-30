Estudios argentinos respaldan la producción de «huevos de gallinas felices»

Investigaciones de la UBA e INTA desmitifican la falta de seguridad sanitaria y demuestran la viabilidad de los sistemas sin jaulas.

Dos estudios recientes realizados en Argentina han proporcionado evidencia científica clave que respalda la viabilidad y seguridad de la producción de huevos de gallinas sin jaulas, una práctica conocida popularmente como la de “huevos de gallinas felices”. La ONG internacional Sinergia Animal destacó estos trabajos como un punto de inflexión para derribar los mitos que rodean a esta práctica y fomentar su adopción a gran escala.

El primer estudio, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y el INTA, analizó 30 establecimientos sin jaulas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Los resultados fueron contundentes: no se detectó Salmonella ni en la cáscara ni en el contenido de los huevos.

Aunque sí se encontró la presencia de Enterobacteriaceae, esta se mantuvo dentro de los límites permitidos por la legislación vigente. Solo un 4% de las granjas evaluadas presentaron niveles más altos, un problema que, según los expertos, podría resolverse con un simple ajuste en las medidas de bioseguridad. Estos hallazgos contradicen uno de los principales argumentos de la industria avícola convencional, que sostiene que los sistemas sin jaulas implican un mayor riesgo sanitario.

Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal, afirmó que “ya no hay excusas para seguir defendiendo un sistema de jaulas en batería que mantiene a millones de animales en condiciones extremas e inadmisibles”.

Un segundo estudio del INTA Las Breñas en Chaco demostró que la aplicación de buenas prácticas en la producción sin jaulas puede incluso aumentar la productividad. La investigación reveló que, tras la implementación de estas mejoras, el porcentaje promedio de postura de las gallinas aumentó del 76% al 88%, lo que impacta directamente en la rentabilidad de las granjas.

Los sistemas sin jaulas eliminan el confinamiento extremo al que son sometidas las gallinas en jaulas en batería, donde no pueden estirar completamente sus alas ni realizar comportamientos naturales esenciales para su bienestar, como anidar o escarbar. La transición a un manejo libre de jaulas ofrece a las aves mayor libertad de movimiento y mejora significativamente su calidad de vida.

Mientras que la producción con jaulas ya está prohibida en la Unión Europea, Canadá y Nueva Zelanda, y en varios estados de Estados Unidos, en Argentina la mayoría de la actividad avícola aún se realiza bajo este sistema. Sinergia Animal hizo un llamado a empresas importantes del rubro alimenticio, como la cadena de comida rápida Mostaza, para que se unan a la transición que ya han iniciado otros competidores.

Empresas como Café Martínez, Carrefour, Green Eat y otras ya han abandonado el uso de huevos de jaula. Sinergia Animal considera que, como segundo país en consumo de huevos per cápita a nivel mundial, Argentina tiene la oportunidad de unirse a esta tendencia global que es «segura, viable y cada vez más demandada por consumidores en todo el mundo». Viscarret concluyó que no solo se trata de mejorar las condiciones de vida de las aves, sino de «alinearse con estándares de calidad y responsabilidad que ya son la norma en otros países».