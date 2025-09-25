River quedó eliminado de la Copa Libertadores

El Millonario abrió el marcador con un tanto tempranero de Maxi Salas, no pudo sostener la ventaja y el Verdao dio vuelta el resultado en el segundo tiempo.

La noche húmeda en San Pablo, el resultado adverso… La cancha toda verde dentro del campo y en las gradas. En la previa River la tenía cuesta arriba desde el vamos. Y el recuerdo de aquel fatídico primer tiempo en el Monumental de una semana atrás, que había comenzado dos goles abajo, era quizá su peor rival. Pero sorprendió el Millonario. Y jugó una primera mitad más que a la altura de las circunstancias, casi como en las mejores épocas de la era Gallardo. Sin embargo, no pudo en el segundo. Sobre todo al final, cuando apareció en su esplendor el Flaco López. Fue 3-1 para Palmeiras y el final menos deseado de River en la Libertadores 2025.

Se la jugó el Muñeco. Y lo sacó del equipo al máximo pero gastado referente Enzo Pérez. Armó un mediocampo numeroso con quite (Galoppo-Portillo-Castaño) y juego, con Nacho Fernández y Juanfer. Y lo dejó solo pero bien rodeado a Maxi Salas adelante.

El plan surtió efecto. River presionó alto como en sus buenas épocas y contó con el factor suerte enseguida. Porque abrió la cuenta tras un tiro libre magistral de Quintero que conectó con un cabezazo furioso Salas. El ex Racing, ya convertido en héroe, lo festejó como el Matador. Iban 6 minutos de juego y aquel escenario tan hostil muto por uno mucho más gentil.

Palmeiras se sorprendió. No porque hubiera subestimado a River sino porque se vio superado por esos cinco volantes que propuso Gallardo. Ojo, no fue un baile ni mucho menos. Fue parejo ese primer capítulo y una muestra de la paridad la dio que, otra vez, el Pulpo Armani apareció tres veces para bajar la cortina de su arco y fastidiar a los locales con sus atajadas memorables.

Antes del descanso salió lesionado Portillo y Enzo volvió a ocupar el medio para reemplazarlo. La primera parte del plan del Muñeco se había cumplido pero faltaba la segunda.

El arranque del complemento fue igual pero a la inversa. En la primera que tuvo Palmeiras lo empató tras un centro que cabeceó Roque, Armani dio rebote y el delantero la empujó al empate.

Gallardo se la jugó. Los mandó a la cancha a Colidio, Miguel Borja y al chico Lencina. River se fue al ataque otra vez y Palmeiras comenzó a especular con el paso del reloj. Y el tiempo se fue. El Millonario se fue a buscar la última pero llegaron los goles del intratable Flaco López, quien transformó el duelo en el triunfo de Palmeiras. El primero desde los doce pasos a los 44 y el segundo con una media vuelta genial a los 49.

