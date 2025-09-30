Alergias primaverales: El Ministerio de Salud de Entre Ríos brinda recomendaciones

Facebook Twitter WhatsApp

Con el inicio de la primavera y el aumento de los niveles de polen en el aire, el Ministerio de Salud de Entre Ríos ha emitido una serie de recomendaciones para ayudar a las personas alérgicas a sobrellevar los síntomas característicos de esta estación. El médico alergista Antonio Sánchez Segovia, jefe del servicio de Alergia e Inmunología del Hospital San Martín, explicó que las alergias son una inflamación del sistema respiratorio que puede manifestarse con estornudos, picazón y secreción nasal, y en algunos casos, crisis de asma.

Causas y medidas preventivas

El especialista identificó a los pólenes de árboles, malezas y gramíneas como los principales alérgenos estacionales, siendo las gramíneas las más comunes y severas. La polinización de estas plantas comienza en septiembre y puede extenderse por varios meses. Para mitigar los efectos, el Ministerio de Salud aconseja adoptar una serie de medidas en el hogar:

Ventilar los dormitorios con precaución.

con precaución. Limpiar con trapo húmedo para evitar levantar polvo seco.

para evitar levantar polvo seco. Reducir la cantidad de muebles y ropa expuesta que puedan acumular polen.

expuesta que puedan acumular polen. Utilizar acolchados y almohadas hipoalergénicas .

. Mantener las ventanas parcialmente cerradas los días de mucho viento.

Tratamientos disponibles

Sánchez Segovia remarcó que, aunque la exposición al polen es inevitable al aire libre, un diagnóstico y tratamiento adecuados pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Para identificar los alérgenos específicos, se realiza el prick test, que consiste en la aplicación de pequeñas gotas de antígenos en la piel para observar la reacción. Este estudio se complementa con análisis de laboratorio que miden los niveles de inmunoglobulina E (IgE).

En cuanto a la medicación, el profesional indicó que se suelen prescribir antihistamínicos de segunda generación como fexofenadina, desloratadina o cetirizina, que se toman una vez al día y tienen pocos efectos secundarios. En casos más severos, se pueden usar corticoides inhalatorios en spray o la antigenoterapia, un tratamiento que fortalece el sistema inmunológico al administrar dosis progresivas del alérgeno para reducir la dependencia de medicamentos. El especialista enfatizó que todos los tratamientos deben ser indicados por un profesional de la salud.