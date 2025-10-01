Nueva expedición científica del CONICET: explorarán los cañones submarinos de Río Negro y Chubut

Un nuevo equipo conformado por científicos marinos argentinos y extranjeros se embarcará para estudiar el sistema de cañones Bahía Blanca, ubicado frente a la costa de Viedma, en la provincia de Río Negro. Luego avanzará hacia los cañones Almirante Brown, frente a Chubut.

El furor por la ciencia oceánica argentina no se detiene. Tras la exitosa y masiva transmisión en vivo de la expedición al cañón submarino Mar del Plata, el CONICET y el Schmidt Ocean Institute iniciaron una nueva campaña de exploración. Entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre, un equipo interdisciplinario de especialistas estudiará el sistema de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown, ubicados frente a las costas de Viedma (Río Negro) y Rawson (Chubut), respectivamente.

Esta nueva misión científica es conducida por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y profesora de la UBA. Romero confirmó que, al igual que la anterior, la expedición será transmitida en vivo y en directo para el público global a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute.

El objetivo central es investigar cómo interactúa la Corriente de Malvinas en los cañones submarinos del margen continental. A diferencia del Cañón de Mar del Plata, estos nuevos objetivos «inciden sobre el margen superior, justo donde termina la plataforma y se inicia el talud», según explicó Romero. La hipótesis de trabajo es que estos cañones tienen un impacto crucial al facilitar el intercambio de masas de agua con la Corriente de Malvinas.

Tecnología de punta y antecedente viral

Para llevar a cabo las mediciones, la misión utilizará tecnología de punta. El SHN aportó una boya oceanográfica fija equipada con sensores meteorológicos que registrará la velocidad, temperatura y otros parámetros de la corriente. También se arrojarán boyas derivantes con GPS y se recolectarán muestras de especies planctónicas.

La nueva campaña se lanza con el precedente del éxito rotundo de la misión al Cañón Submarino Mar del Plata (julio-agosto 2025). Aquella expedición, que utilizó el robot ROV SuBastian, batió récords de visualizaciones para el Schmidt Ocean Institute, demostrando el enorme interés del público argentino en la ciencia marina y la exploración de la biodiversidad en las profundidades de su mar.