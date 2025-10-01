El Gobierno nacional oficializó aumentos en las tarifas de luz y gas

El ajuste, que rigió para todo el país, fue instrumentado por el ENRE y ENARGAS, y se trasladó a las facturas de gas de Redengas en Paraná y se sumó al costo de la energía de Enersa.

El Gobierno nacional oficializó aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas natural, con vigencia a partir de octubre de 2025. Las medidas fueron instrumentadas a través de resoluciones del ENRE (electricidad) y ENARGAS (gas) publicadas en el Boletín Oficial, alcanzando a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país. Los ajustes se aplicaron siguiendo el esquema de actualización mensual definido por el Ministerio de Economía.

Gas: Redengas aplicó los nuevos cuadros tarifarios

Mediante la Resolución 731/2025, el ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios de gas natural. En Paraná, la subdistribuidora Redengas S.A. fue la encargada de aplicar estos incrementos a partir de la publicación de la medida.

El aumento en el gas combinó tres componentes principales: el precio mayorista del gas que pagan las distribuidoras, los ajustes derivados de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el mecanismo de actualización mensual, incluyendo las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

El organismo regulador aclaró que, aunque el aumento se implementó en medio de un período de facturación, se debieron aplicar reglas especiales para calcular correctamente el consumo. Además, la resolución obligó a Redengas a publicar los cuadros tarifarios en medios locales. Se mantuvo el esquema de bonificaciones para los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios (Niveles N2 y N3).

Electricidad: impacto por el mercado mayorista en Entre Ríos

En el sector eléctrico, si bien los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE se enfocaron en el AMBA (con un aumento final de alrededor del 3% para Edenor y Edesur), la variación del precio en el mercado mayorista sí repercutió en Entre Ríos.

Enersa, la distribuidora provincial, trasladó posteriormente a las facturas de los usuarios entrerrianos el incremento en el costo de la energía mayorista, un componente fijado por la Secretaría de Energía para los meses de septiembre y octubre de 2025. De esta manera, aunque el ajuste directo del VAD (Valor Agregado de Distribución) no aplicó a la provincia, el costo final de la electricidad para los hogares y comercios sí reflejó la decisión del Gobierno nacional sobre el precio mayorista.