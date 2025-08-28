Denunciaron que le entregaron el cuerpo de un bebé que no sería su hijo

Una mujer de Feliciano radicó la denuncia luego de que su familia advirtiera serias inconsistencias al momento de velar a la criatura.

Una mujer radicó una grave denuncia en la Comisaría de San José de Feliciano tras recibir el cuerpo de un bebé que, según su testimonio, no sería el de su hijo recién nacido. El hecho, que ha conmocionado a la comunidad, ocurrió en el marco del velatorio del pequeño, que había fallecido a los pocos días de haber nacido en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

La denuncia de la madre se originó cuando los familiares se preparaban para despedir a la criatura. Al observar el cuerpo, notaron serias inconsistencias que levantaron sus sospechas. Según su relato, el cuerpo presentaba signos de congelamiento y, lo más llamativo, aún conservaba el cordón umbilical, el cual a su hijo ya se lo habían cortado en el hospital.

Ante la gravedad de la situación, la mujer decidió radicar la denuncia. La Policía de San José de Feliciano tomó la declaración y la causa quedó en manos de la Fiscalía local. Las autoridades judiciales se presentaron de inmediato en el lugar del velatorio para tomar las primeras medidas urgentes, que incluyen pericias sobre el cuerpo entregado y actuaciones en el hospital donde se produjo el parto y el posterior fallecimiento.

Por el momento, no hay una versión oficial del hospital Masvernat, y la Fiscalía ha mantenido estricta reserva sobre la investigación. El objetivo principal de las pesquisas será determinar la identidad del cuerpo y revisar a fondo los protocolos internos del centro de salud.