Murió Raúl Barboza, el embajador del chamamé

El reconocido acordeonista y compositor argentino falleció a los 87 años en París, la ciudad donde residía desde 1987.

Facebook Twitter WhatsApp

Raúl Barboza, uno de los más grandes referentes del chamamé y la música del Litoral, falleció este miércoles 27 de agosto a los 87 años en París, Francia. La triste noticia fue confirmada por su productor artístico, Alberto Felici, a través de un comunicado que recibió de la esposa del músico, Olga Bustamante.

«Tengo la triste noticia de comunicarles el fallecimiento del Maestro», escribió Felici en redes sociales, agradeciendo a todos por el apoyo que brindaron al artista a lo largo de su carrera.

Una vida dedicada a la música

Nacido en Buenos Aires en 1938, Barboza empezó a tocar el acordeón a los seis años, demostrando un talento precoz que le valió el apodo de “Raulito El Mago”. A lo largo de siete décadas, se convirtió en un verdadero embajador del chamamé, llevando los sonidos del Litoral argentino a escenarios de Europa, América y África.

Radicado en París, difundió el género en espacios de prestigio internacional y colaboró con figuras de renombre mundial como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa y Peter Gabriel. Su estilo fusionó la raíz litoraleña con la improvisación, consolidando su figura como un músico universal que supo conectar la tradición con la modernidad.

La trayectoria de Raúl Barboza fue reconocida con numerosos premios, entre los que se destacan los Premios Konex, que lo distinguieron como uno de los mejores instrumentistas de folclore, y el Premio SADAIC “Francisco Canaro”, por su labor en la difusión del chamamé en el exterior. Estos galardones, sumados a sus actuaciones en todo el mundo, consolidaron su prestigio y lo convirtieron en un ícono de la cultura argentina.

Su muerte enluta al universo de la música popular, dejando un vacío, pero también un legado invaluable que seguirá inspirando a futuras generaciones y manteniendo vivo el espíritu del chamamé.